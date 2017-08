Delft heeft minste winkelleegstand van Nederland, Zoetermeer op drie

DELFT - Delft is de gemeente met de minste winkelleegstand van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland onder 36 gemeenten. In 2016 stond 3,9 procent van de winkelruimte in Delft leeg. Zoetermeer staat na Utrecht op een derde plaats met 4,2 procent leegstand.

Delft en Zoetermeer blijven onder meer Amsterdam voor en doen het ongeveer drie keer beter dan de gemeente met de hoogste leegstand, Assen (13,9 procent). Gemiddeld staat nu 7,4 procent van het winkeloppervlakte in Nederland leeg. Delft en Zoetermeer scoren dit jaar een stuk beter dan in 2016, toen de winkelleegstand in de steden nog respectievelijk 7,5 en 6,9 procent bedroeg. In Leiden en Westland is de leegstand van winkelpanden in een jaar tijd juist met ruim 13,5 procent gestegen.Detailhandel Nederland constateert ook 'zeer specifieke leegstandproblemen' in onder meer Alphen aan den Rijn en Den Haag. Daar zijn veel leegstaande winkelmeters op locaties die bestemd zijn voor 'eenzijdige winkelbelevingen', zoals woonboulevards, tuincentra of bouwmarkten. In de gemeente Den Haag staat maar liefst 27,5 procent van de 'overige winkelgebieden' leeg.Het is al langer een trend dat de (oude) stadscentra het goed doen, terwijl veel winkelcentra aan de randen van gemeenten met veel leegstand kampen. Al is een centrale locatie niet per definitie een garantie op succes. Zo kampt New Babylon naast Den Haag Centraal al geruime tijd met veel leegstand.De brancheorganisatie heeft ook gekeken naar de parkeertarieven. Weinig verrassend zijn Amsterdam en Utrecht de duurste steden; in de hoofdstad kan een uurtje parkeren op straat oplopen tot 5 euro per uur. De goedkoopste gemeente om op straat te parkeren is te vinden in onze regio - in de kernen van Westland. Parkeren in Naaldwijk is bijvoorbeeld gratis, al mag de consument op sommige plekken niet onbeperkt staan. Ook Zoetermeer is goedkoop, met 'slechts' 1,45 euro per uur.Voor parkeren in garages behoort Den Haag tot de duurste gemeenten van het land met een uurtarief van ruim 4 euro. Dat is nog altijd een stuk goedkoper dan Amsterdam. Wie daar op zaterdag gaat winkelen betaalt al gauw 7 euro per uur.