Ruim 12 procent van Haagse kinderen woont in bijstandsgezin

DEN HAAG - Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen is afgelopen jaar opnieuw gegroeid. In Den Haag woont 12,2 procent van de kinderen in een gezin dat bijstand ontvangt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in Delft (11 procent) en Zoetermeer en Rijswijk (ruim 9 procent) wonen veel kinderen in bijstandsgezinnen. Het hoogste percentage van Nederland heeft Rotterdam (ruim 17 procent). Sinds 2012 stijgt het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen jaarlijks . In 2016 woonden 230.000 kinderen in een bijstandsgezin, een stijging van ruim 2 procent ten opzichte van een jaar eerder.Volgens het CBS zijn er vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen. Ook de duur van de afhankelijkheid van de bijstandsuitkering groeit. Ruim tweederde van alle kinderen in bijstandsgezinnen had in 2016 een migratieachtergrond. Van deze groep kwam 50 procent uit een 'overig niet-westers land', in 2012 gold dat voor 39 procent.De stijging kwam vooral dus vooral door de toename van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in de bijstand. In alle andere herkomstgroeperingen nam het aantal bijstandskinderen af.