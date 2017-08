Verdachte propt zich in reiskoffer om aan agenten te ontkomen

ZOETERMEER - De politie in Zoetermeer heeft een verdachte op een wel heel opmerkelijke plek aangehouden. Hij dacht namelijk aan de agenten te ontkomen door zichzelf in een reiskoffer op te sluiten.

De agenten hadden het huis omsingeld en gingen naar binnen om de verdachte aan te houden. De zusjes zeiden dat hij niet thuis was.Een van de kamers bleek afgesloten, maar niemand had een sleutel van de deur. De politie heeft de deur alsnog open gemaakt en troffen hem toen aan in een afgesloten reiskoffer.De politie waarschuwt dat het strafbaar is om een agent te belemmeren een verdachte aan te houden. 'Ook al zeg je dat je dacht dat je je reiskoffer aan het inpakken was', aldus de politie. Waarom de persoon is aangehouden is niet bekendgemaakt.