Steun uit de regio voor slachtoffers en nabestaanden Barcelona: 'Een afschuwelijke aanslag'

DEN HAAG - In Barcelona en Cambrils vielen donderdag bij elkaar zeker 14 doden bij een aanslag met een busje. De hele wereld reageert geschokt. Ook bij ons in de buurt betuigen mensen hun steun. Zoals de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke: 'Een afschuwelijke aanslag. Samen met alle Hagenaars leef ik mee met slachtoffers en nabestaanden.'

Ook vakantiegangers die vrijdag via Rotterdam-The Hague Airport naar Spanje reizen, spreken allemaal van een afschuwelijke gebeurtenis. 'Dat dit kan gebeuren, het is heel erg', zegt een mevrouw. Ze is ook een beetje bang om naar Spanje te gaan. 'Ik denk dat je het altijd wel in je achterhoofd hebt, waar je ook naartoe gaat. Het is gewoon een kwestie van de verkeerde plek op een verkeerde tijd.'Een jongen die naar Barcelona vliegt, is minder angstig. 'Ik vind het niet eng. Er is nu heel veel politie, dus je zou zeggen dat het veilig is.' Ook een andere vrouw gaat toch naar haar vakantiebestemming. 'Ik laat mij niet wegjagen door terroristische aanslagen.' Ze gaat niet op vakantie met een ander gevoel. 'Het gevoel is er altijd. Ook als ik in Rotterdam loop.' Een andere mevrouw sluit zich daarbij aan: 'Het kan je overal overkomen. Ook hier op het vliegveld. Je weet het niet, je weet het niet.'In Den Haag hangt de vlag van de Spaanse ambassade halfstok. Ook in andere grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam en Utrecht ging de vlag op openbare gebouwen halfstok.