Overvaller tankstation hoort anderhalf jaar cel eisen: 'Ik heb een grote fout gemaakt'

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen de 27-jarige Mohamed S. voor de overval op het Esso-tankstation aan de Vreeswijkstraat in Den Haag. De Hagenaar is geen harde crimineel. Daarom hoeft hij van de officier van justitie niet al te lang in de gevangenis te blijven.

Op 7 september vorig jaar toonde S. de medewerker van het tankstation een mes en zei dat hij papiergeld uit de kassa wilde hebben. De medewerker zou aanvankelijk gedacht hebben dat het om een grap ging, maar gaf de overvaller toch 825 euro. Het duurde een maand voordat de politie Mohamed S. oppakte. Hulpverleners uit de daklozenopvang herkenden hem van de camerabeelden.Tijdens de zitting vrijdag bij de Haagse rechtbank bekende de man de overval zonder omwegen. Hij zei dat hij geen geld meer had voor een slaapplaats in de daklozenopvang. Hij had geen zin om weer buiten te slapen en was daarom met een mes dat hij had meegenomen uit de opvang het Esso-station binnengegaan.'Ik heb een grote fout gemaakt', erkende S. tijdens de zitting. 'Ik wilde alleen maar geld om de rest van de maand in de opvang te kunnen blijven. Toen ik buiten het tankstation het geld telde, schrok ik van het bedrag.' De Hagenaar is uitvoerig onderzocht in het Pieter Baancentrum. Gebleken is dat hij lijdt aan schizofrenie en daarom sterk verminderd toerekeningsvatbaar is.Op de zitting bleek dat de verdachte niet vaak met justitie in aanraking is gekomen. Voor een overval eist het Openbaar Ministerie al gauw een celstraf van twee jaar. Omdat de kwetsbare verdachte ook duidelijk spijt toonde, werd dat nu minder. Daarnaast zou de man zich verplicht moeten laten behandelen.Voor de medewerker van het tankstation had de overval grote nadelige gevolgen. Zijn werkgever had hem net een vast contract aangeboden, maar hij kon het na de traumatische gebeurtenis niet meer opbrengen om op het tankstation te blijven werken. De officier van justitie eist daarom wel dat de verdachte 1000 euro smartengeld betaalt aan het slachtoffer. De uitspraak is over twee weken.