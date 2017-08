Haagse vrijwilligers splitsen zich definitief af van ouderenbond ANBO

DEN HAAG - De vrijwilligers van het Senioren Collectief Haaglanden hebben zich definitief afgesplitst van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). Dat deden ze na een ruzie met het bestuur van de landelijke ANBO. Ze hebben een stichting opgericht om hun werkzaamheden voort te kunnen zetten.

Begin augustus moest het Senioren Collectief Haaglanden het pand van de ANBO in Den Haag plotseling verlaten. De stichting is daarom noodgedwongen opgericht omdat de vrijwilligers van de ANBO lokaal hun werk niet meer konden voortzetten, zeggen ze zelf in een persbericht. De ANBO kent sinds vorig jaar geen zelfstandige afdelingen meer. Ook krijgen de vrijwilligers geen geld meer van de ANBO voor hun activiteiten.Senioren Collectief Haaglanden wil de stem van alle senioren laten horen in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. Ouderen kunnen bij de stichting terecht voor hulp bij belastingaangifte, bij thuisadministratie en bij WMO-aanvragen.