Lex Immers wil laten zien dat 'ook ADO meetelt' in de eredivisie

'In de thuiswedstrijd tegen Utrecht hadden we het lastig. Zij waren verder dan dat wij dat waren. En nu gaan we naar AZ. Qua indeling heb je het niet getroffen. AZ heeft een goede voorbereiding gehad en is een hele goed ploeg, thuis zeker. Maar wij gaan daar niet heen met de gedachte dat we daar niets kunnen halen. Wij wilen absoluut resultaat halen', aldus Immers.Kijk hieronder het interview met Immers die onder meer praat over Kanon, Johnsen en een anekdote van de wedstrijd 2010/2011 tussen AZ en ADO Den Haag.