Haagse gijzelnemer Mediapark wilde zendtijd afdwingen

DEN HAAG - De 33-jarige man die donderdag een vrouw gijzelde op het Mediapark in Hilversum komt uit Den Haag. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie verklaard dat hij zendtijd wilde afdwingen.

De man heeft psychiatrische problemen. Het beeld is nu dat hij de zendtijd wilde gebruiken om boodschappen mee te delen die verband houden met zijn wanen. De man staat ingeschreven in Den Haag en handelde alleen.Op een parkeerplaats op het Mediapark in Hilversum gijzelde hij donderdag om 8.00 uur een medewerkster van de NPO. Hij dwong haar met hem het pand aan de Bart de Graaffweg binnen te gaan. Na ingrijpen door een onderhandelaar en een arrestatieteam kon de man om circa 9.30 uur worden aangehouden. De vrouw kwam met de schrik vrij. Zij verklaarde de man niet te kennen. De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft vastzitten. Het onderzoek wordt voortgezet.