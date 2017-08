Tranen na vrijspraak: 'Aan de buitenkant een normaal gezin, aan de binnenkant veel verdriet'

DEN HAAG - De vrouw van Brian H. barst in tranen uit als vrijdagochtend duidelijk wordt dat haar man ook in hoger beroep wordt vrijgesproken van de dood van zijn toen vijf weken oude zoontje Jayden. De zaak houdt het gezin al meer dan vijf jaar in haar greep. Naast het verdriet van het verlies van hun baby, was er ook de dreiging van een celstraf.

'Dit is een zaak waar ze al zo veel jaar mee worstelen', zegt hun advocaat na de zitting. Als het Openbaar Ministerie besluit om niet in cassatie te gaan, kan het boek echt dicht, al denkt Brian dat dat nooit helemaal zal kunnen. 'Het verlies is iets dat je nooit kunt verwerken.' Een rechtbank spreekt H. al eerder vrij , maar het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep. Die beslissing komt 'als een donderslag bij heldere hemel'. Maar ook nu is er volgens het gerechtshof geen bewijs dat H. schuld heeft aan de dood van Jayden.Jayden overlijdt eind januari 2012. Zijn vader heeft hem net een flesje gegeven als het kind slap wordt. H en zijn vrouw bellen 112. Eenmaal in het ziekenhuis blijkt de baby hersendood, korte tijd later overlijdt het jongetje. H. wordt aangeklaagd.De 49-jarige H. heeft altijd volgehouden dat hij niets met de dood van Jayden te maken heeft. Zijn vrouw steunt dat verthaal. De twee hebben inmiddels een tweede kind samen. Tijdens het hoger beroep zei H. dat ze met zijn drieën weer een normaal gezin wilden zijn, maar dat dat niet meevalt. 'Aan de buitenkant zijn we een normaal gezin, aan de binnenkant hebben we veel verdriet'