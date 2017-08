'Leidse vlaggen staan op vreemde plekken en bak wordt als prullenbak gebruikt'

LEIDEN - Je ziet regelmatig staan in Leiden: vlaggen ter promotie van een evenement. In Leiden gaat het om enkele tientallen verplaatsbare vlaggen. Maar die vlaggen zorgen er nu te vaak voor dat het straatbeeld rommelig wordt. Tenminste, dat vindt de PvdA in Leiden.

'Ze staan op vreemde plekken, schots en scheef, en de bak wordt vaak gebruikt als prullenbak', zegt fractievoorzitter Gijs Holla. Hij kwam al eerder in actie tegen overbodige verkeersborden en illegale reclame in de openbare ruimte. 'Daar zijn al flinke stappen gezet door de gemeente, maar we zijn er nog niet', aldus Holla.Nu zijn dus de vlaggen aan de beurt wat Holla betreft. 'Kijk eens naar Den Haag of naar Tiel. Daar hebben ze het wel goed voor elkaar. In Tiel hangen ze vlaggen in lantaarnpalen en in Den Haag staan de vlaggenmasten allemaal keurig recht in de grond.'Holla heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid voor de vlaggen. 'Ik zie graag vlaggen, maar niet op deze manier. Ik zou ook graag vlaggen zien die de identiteit van Leiden weergeven.' Hij denkt daarbij aan het meer inzetten van de Leidse vlag, de Europese vlag en de Regenboogvlag.