Tientallen mensen bezoeken pand van Fawaz op tijdstip van vrijdagmiddaggebed

Meerdere tientallen mensen gingen aan het begin van de middag bij het pand naar binnen. Volgens Arnoud van Doorn, lijsttrekker van de Partij van de Eenheid, was daar een 'interessante lezing' van Fawaz te horen. Maar Fawaz was volgens Van Doorn niet aanwezig.Als het inderdaad ging om een lezing van Fawaz, dan is dat een actie tegen het zere been van burgemeester Pauline Krikke. Zij heeft Fawaz verplicht binnen tien dagen te stoppen met zijn activiteiten. Het pand van Fawaz mag alleen gebruikt worden voor 'bedrijfsmatige activiteiten' en dus niet voor gebedsdiensten.De tien dagen lopen komende maandag af. Als Fawaz vervolgens doorgaat met zijn activiteiten, zal de gemeente 'direct een procedure aanspannen'.