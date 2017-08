Slachtoffer zoekt mishandelaar: 'Je hebt me echt kapot gemaakt'

Foto: Dave Hartevelt

LEIDEN - 'Je hebt me echt kapot gemaakt man, vooral mentaal.' Dat schrijft Dave Hartevelt uit Leiden op Facebook aan de man die hem vorige week om duistere redenen een klap op z'n gebit gaf. Het gevolg: drie losse voortanden en een tand die in z'n geheel weg is. Het herstel gaat zo'n anderhalf jaar duren, is hem verteld. Maar het ergste voor Dave is de mentale klap.



Van de man in kwestie zijn camerabeelden, maar de politie weet nog niet wie hij is. Dave vermoedt dat de dader niet uit Leiden komt, maar er gewoon een dagje was met zijn gezin. Hij hoopt dat zijn Facebookbericht, dat inmiddels bijna tweeduizend keer is gedeeld, ertoe leidt dat de man wordt herkend.



Dat is ook de reden dat hij zijn verhaal nu voor de camera van Omroep West doet. 'Uiteindelijk moet ik er toch alles aan doen om hem te pakken,' zegt Dave. 'Er zijn beelden van hem, maar die worden niet zomaar vrijgegeven natuurlijk.



Impact



Dave richt zich in zijn Facebookbericht niet voor niets tot de dader. 'Hij moet eigenlijk gewoon voelen wat ik voel.' Hij hoopt dat de man het verhaal leest, of anders zijn vrouw. Ook wil hij laten zien wat voor een impact zo'n uiting van geweld kan hebben. 'Misschien ook richting mensen die anderen iets aan zouden willen doen.'



Mensen die aan de hand van het door Dave gegeven signalement een vermoeden hebben wie de verdachte is, kunnen contact opnemen met de politie.



