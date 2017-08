Den Haag weer aan de slag, wegwerkzaamheden starten of hervatten weer

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De zomervakantie zit er weer op. De scholen gaan weer beginnen en we gaan weer aan het werk. Het is ook weer het moment dat veel wegwerkzaamheden in Den Haag weer worden hervat of gestart. Wij zetten de belangrijkste op een rijtje.





Eén van de belangrijke projecten is de vernieuwing van het busplatform op station Den Haag Centraal. Zo wordt er een nieuwe overkapping gemaakt. Verder moet het Prins Bernhardviaduct opnieuw ingericht worden.



Hollands Spoor en Noordboulevard



De werkzaamheden bij station Hollands Spoor gaan een nieuwe fase in. Weggebruikers moeten er rekening mee houden dat het drukker wordt en dat ze andere routes moeten rijden.



In het najaar starten de eerste werkzaamheden aan de Noordboulevard op Scheveningen. Er wordt begonnen aan de Zeekant. Daarna gaan de gebouwen op de boulevard letterlijk op de schop. Bovendien gaat de kruising van de Waldeck-Pyrmontkade met de Laan van Meerdervoort een paar maanden dicht om tramsporen, asfalt, stoplichten en riolering te vernieuwen.



'Goed voor Den Haag'



'Het is goed voor Den Haag. Den Haag moet bruisen', vertelt Roy van der Zwan, programmamanager stadsregie en bereikbaarheid van de gemeente Den Haag aan Omroep West. 'Werkzaamheden leiden tot overlast en daar zijn we goed van bewust. Maar zonder werkzaamheden is er geen ontwikkeling en wij proberen de overlast zo goed mogelijk te organiseren.'



Overzicht belangrijkste projecten:

1.Herinrichting gebied Hollands Spoor (tot eind december)

2.Herinrichting gebied rond Kerkplein (tot begin december)

3.Herinrichting en riolering Juliana van Stolberglaan (tot eind december)

4.Prins Bernhardviaduct en Busplatform (vanaf eind augustus tot half november)

5.Fietspad verbreden en asfalteren Westvlietweg (vanaf half september, duur: ongeveer 6 weken)

6.Fietssterroute Conradkade, tussen Groot Hertoginnelaan en Laan van Meerdervoort (vanaf begin september, duur: ongeveer 5 maanden)

7.Herinrichting tussen Melis Stokelaan tussen Moerweg en Loevesteinlaan (vanaf oktober, duur: ongeveer 7 maanden)

8.kruising Laan van Meerdervoort met Waldeck-Pyrmontkade (vanaf derde week september, duur ongeveer 2 maanden)

9.Herinrichting en asfaltonderhoud Loosduinse Hoofdstraat (vanaf half september, duur ongeveer 2 maanden)

10.Asfaltonderhoud Slachthuislaan en De Genestetlaan (vanaf eind augustus, duur ongeveer 6 weken)

11.Asfaltering en riolering Badhuisweg (vanaf half september, duur ongeveer 2 maanden)

12.Asfaltonderhoud Burgemeester Patijnlaan (vanaf eind september, duur ongeveer 6 weken)



Alle wegwerkzaamheden en verkeersprojecten zijn te vinden op



