Haagse CDA-lijsttrekker Klein zet vraagtekens bij geloofwaardigheid HSP en PvdA

DEN HAAG - Alle Haagse lijsttrekkers kunnen zich vinden in de oproep van VVD'er Boudewijn Revis om een positieve campagne te voeren. Hij deed deze oproep tijdens een debat in Studio Haagsche Bluf van Radio West. Toch zijn er ook sneren uitgedeeld. Zo vindt CDA-lijsttrekker Karsten Klein dat de Haagse Stadspartij en de PvdA aan geloofwaardigheid hebben ingeboet.

Omroep West hield een debat met vijf lijsttrekkers uit Den Haag, Robert van Asten (D66), Martijn Balster (PvdA), Boudewijn Revis (VVD), Karsten Klein (CDA) en Richard de Mos (Groep de Mos). Hiermee werd het politieke seizoen , met als hoogtepunt de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, afgetrapt. Centrale vraag was waar de verkiezingen over zouden moeten gaan.Volgens Klein is dat de geloofwaardigheid van de politiek. 'De politiek in Den Haag moet geloofwaardigheid gaan uitstralen', vindt hij. 'De standpunten van je partij moeten voor de verkiezingen duidelijk zijn en na de verkiezingen moet je bij die standpunten blijven. Dat vind ik heel erg belangrijk.'Als voorbeeld komt Klein met de Haagse Stadspartij (HSP) en hoe die partij is omgegaan met het Spuiforum, het nieuwbouwproject op het Spuiplein. Daarin komen het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater terecht.Klein: 'De afgelopen vier jaar zagen we een partij die zich voor de verkiezingen fel tegen het Spuiforum keerde en na de verkiezingen verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Dat vind ik nogal bijzonder en ik denk dat behoorlijk wat mensen teleurgesteld zijn hierover.'Klein vindt de opstelling van de HSP niet geloofwaardig. 'Ik heb altijd goed uitgelegd waar ik voor stond. Ik ben altijd voor het Spuiforum geweest; toen ik in de oppositie zat en nu nog steeds. Natuurlijk moet je altijd wel ergens een compromis sluiten, maar er zijn wel grenzen aan. Je kan niet zomaar alles beloven en dat vervolgens weer breken.'HSP-lijsttrekker Joris Wijsmuller was door verplichtingen elders niet bij het debat aanwezig, maar hij verdedigt zich in eerdere discussies hierover met het standpunt dat zijn project geheel anders is dan het Spuiforum. Het ontwerp van het cultuurcomplex dat momenteel gebouwd wordt, is bijvoorbeeld minder massaal dan dat van het Spuiforum. Bovendien wordt het gehele Spuikwartier opgeknapt.Klein viel ook PvdA-lijsttrekker Martijn Balster aan vanwege de kabinetsbezuinigingen op de zorg. En in dat kabinet zit de partij van Balster: de PvdA. 'Martijn Balster maakt zich heel druk over de 75 procent bezuinigingen op de zorg', zei Klein. 'Daardoor is hij de pyromaan die de brandweer verwijt dat het vuur nog steeds aan is. Hier snappen mensen niets van en je laat ze in verwarring achter.'Balster reageerde woest op het verwijt. 'Hij heeft het over landelijke bezuinigingen die wij hier lokaal hebben teruggedraaid. Hij zegt dit, terwijl wij hem de afgelopen drie jaar als wethouder zorg achter de broek hebben moeten zitten, om te voorkomen dat mensen die zorg nodig hebben in een bureaucratisch moeras terechtkomen. Mensen kunnen de zorg die ze zo hard nodig hebben niet bereiken, omdat de dienstverlening zo slecht is georganiseerd. Ik vind het onbestaanbaar dat Klein met dit verwijt komt aan de PvdA.'