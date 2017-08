Peuter gereanimeerd na val in het water

HAZERSWOUDE-DORP - Een heel jong kind is vrijdagmiddag in Hazerswoude-Dorp te water geraakt en gereanimeerd. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Het ongeluk gebeurde bij een woning die aan een sloot langs de Burgemeester Ten Heuvelhofweg ligt.

De politie meldt aan Studio Alphen dat het kind, een peuter, uit het water is gehaald en gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Verdere details maakt de politie niet bekend vanwege de privacy van het kind.Onder meer een traumahelikopter vloog naar Hazerswoude om medische assistentie ter verlenen. Ook waren meerdere ambulances en politieagenten naar de plek van het ongeluk toegesneld.