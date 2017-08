Hagenaar moet stoppen met agenten beledigen

DEN HAAG - 'In mijn hoofd gaan er allerlei oranje lampjes over u branden.' De Haagse politierechter maakt zich vrijdag tijdens een zitting zorgen over het gedrag van Vijai M. De 22-jarige Hagenaar lijkt er een gewoonte van te maken om politieagenten te beledigen.

Het eerste weekend van juni was M. door agenten in het uitgangscentrum opgepakt vanwege openbare dronkenschap. Toen hij op het politiebureau aan de Jan Hendrikstraat weer werd vrijgelaten, maakte hij foto's met zijn mobiel van de agent die hem had opgepakt. Daarbij zou hij tegen de politieman 'kankerkale, je kankermoeder' hebben gezegd.De agent pikte dat niet en hield de Hagenaar aan, deze keer vanwege belediging. Het was niet de eerste keer dat Vijai M. een agent schoffeerde. Eind vorig jaar moest de student al eens zeshonderd euro boete betalen nadat hij twee dienders had beledigd.Op de zitting vrijdagmiddag vertelt Vijai dat hij niet zonder reden een foto had gemaakt van de agent op bureau Jan Hendrikstraat. 'Die maakte ik voor mijn eigen veiligheid, ik ben eerder eens letterlijk naar buiten geschopt door een agent. Dat was traumatisch.'Door een foto te maken, hoopte hij de agent van bureau Jan Hendrikstraat te weerhouden van geweld tegen hem. Hij zou de politieman pas beledigd hebben met de kankeruitdrukkingen toen die hem achterna kwam. 'Ik was bang dat ik weer onderuit geschopt zou worden door een agent.'De rechter hecht meer waarde aan het verhaal van de agent dat hij meteen werd gefilmd en uitscholden door Vijai M. bij diens vrijlating. 'Er was geen enkele provocatie van de kant van de agent', zegt de rechter tegen M. 'U had geen enkele aanleiding om zo beledigend te zijn.' De student zou wel eens wat meer respect kunnen opbrengen voor agenten. 'Die zetten soms hun leven op het spel voor ons', zegt de rechter.Hij veroordeelt Vijai tot een werkstraf van 20 uur, een straf die de officier van justitie ook gepast vindt. De rechter laat er meteen een waarschuwing op volgen. 'Als u binnen vijf jaar weer een agent beledigt, dan moet u gaan zitten.'