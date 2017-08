Dineren op 50 meter hoogte? Het kan in Wassenaar

Dinner in the Sky op een andere plek in de wereld. (Foto: Dinner in the Sky)

WASSENAAR - Een viergangenmenu klaargemaakt door een chef-kok op maar liefst 50 meter hoogte. Dinner In The Sky heet dit concept. Het bestond al in 59 landen en nu ook in Nederland, namelijk bij Kasteel de Wittenburg in Wassenaar. Let wel op: het is niet aanbevolen voor mensen met hoogtevrees.





Op de achtergrond heb je een prachtig uitzicht over Wassenaar en omgeving. En als het niet hoog genoeg is, waait het ook nog hard. Kortom, geen aanbeveling voor mensen met hoogtevrees. 'Ik vind het helemaal niet eng, als ik tenminste niet naar beneden kijk', zegt een vrouw.



'Kick om iets geks te doen'



Eenmaal omhoog wordt door de chef-kok een viergangenmenu geserveerd. 'Het is heel anders dan in een gewoon restaurant eten', zegt een andere vrouw. 'Het gaat vooral om de kick om iets geks te doen. Bovendien is het uitzicht geweldig en je hebt meer frisse lucht.'



Het concept is tien jaar geleden in België geboren en bestaat nu in 59 landen. 'Het gaat vooral om de belevenis', zegt Ron Schouten van de organisatie. 'Wij hebben gewone restaurants, restaurants op een boot of in hoge gebouwen en dit moet je zien als een ander soort restaurant', zegt Schouten.



Wc



Het wordt wel sterk aanbevolen om vooraf naar de wc te gaan. Want zo'n diner duurt ongeveer een uur en op 50 meter hoogte zijn er geen toiletten in de buurt te vinden...



