Te water geraakt kind gereanimeerd, toestand onbekend

Foto: MediaTV

BODEGRAVEN - Aan de Buitenkerk in Bodegraven is vrijdagavond met man en macht gezocht naar een kind dat te water was geraakt. Het kind is inmiddels gevonden en uit het water gehaald, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Over de toestand van het slachtoffertje is nog niets bekend.





Hoe het kind te water is geraakt, is nog niet bekend. Meerdere duikteams van de brandweer zijn ingezet om het kind te vinden. Ook twee agenten zijn te water gegaan om te helpen met zoeken.



Na te zijn gereanimeerd is het kind met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweerwoordvoerder gaat het om een klein kind van tussen de 5 en 7 jaar. Het slachtoffertje zou zeker een half uur in het water hebben gelegen.