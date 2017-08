Actiecomité schrijft open brief aan gemeente over dorpshuis De Alkeburcht

ROELOFARENDSVEEN - Sinds 1 juli is dorpshuis De Alkeburcht in Roelofarendsveen dicht. De gemeente Kaag en Braassem besloot daartoe omdat het pand in slechte staat zou verkeren en een start-investering van 200.000 euro nodig zou hebben. Anderhalve maand later luidt Actiecomité de Alkeburcht opnieuw de noodklok, met een open brief aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

'Inmiddels zijn we een aantal maanden verder, zitten diverse verenigingen nog steeds zonder nieuw onderdak, en is helaas volstrekt onduidelijk wat er met het pand kan en mág gebeuren', schrijft het actiecomité. 'Er gaan geluiden dat zich drie gegadigden zouden hebben aangediend om het pand over te kopen, maar of dat klopt en welke plannen zij hebben voor de Alkeburcht, is niet bekend.'De sluiting van het dorpshuis bracht veel commotie teweeg . Het actiecomité verzamelde ruim 1400 handtekeningen voor behoud van De Alkeburcht en bezorgde inwoners van Roelofarendsveen zongen de gemeenteraad toe op ludieke wijze.In de open brief wordt een oproep gedaan aan de gemeente om 'een koper te zoeken die de maatschappelijke functie van de plek wil borgen en wellicht weer uit kan bouwen. Dit is te prefereren boven een partij die er simpelweg woningen of kantoren wil bouwen'.Het actiecomité stelt verder onder meer vragen over waar de overname van De Alkeburcht aan moet voldoen, wat de vraagprijs voor het pand is en of het wordt gegund aan de hoogste bieder.