Dick Advocaat voegt zich bij kopstukken: 'Verban kunstgras uit eredivisie'

DEN HAAG - Honderd kopstukken uit het Nederlandse voetbal, onder wie de Haagse bondscoach Dick Advocaat, hebben de KNVB en de clubs opgeroepen om kunstgras te verbannen uit de eredivisie. Het initiatief hiertoe is genomen door vier huidige en voormalige aanvoerders van Oranje: Arjen Robben, Wesley Sneijder, Ruud Gullit en Mark van Bommel.

'Iedereen moet water bij de wijn doen om ook financieel tot een oplossing te komen', zei de huidige assistent-bondscoach Gullit in AD Sportwereld, dat zaterdag een manifest tegen kunstgras in de eredivisie publiceert. 'Dit kan zo niet langer.'Bij elkaar hebben honderd bondscoaches, oud-spelers, trainers, internationals en aanvoerders het manifest ondertekend. 'De impasse duurt nu al veel te lang', aldus Van Bommel in de krant. 'Voetbal is op kunstgras een totaal ander spel. Aannames, het baltempo, duels: technisch is het compleet anders dan natuurgras. Het zegt alles dat geen enkel topland meedoet aan de kunstgrastrend.'Volgens de ondertekenaars is kunstgras, dat door steeds meer Nederlandse profclubs wordt gebruikt, schadelijk voor het imago, het niveau, de toekomst en het aanzien van ons voetbal. ADO Den Haag is één van de huidige eredivisieclubs die op kunstgras voetbalt.