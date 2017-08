Afsluiting A12 bij Zoetermeer door aanleg viaduct voor RandstadRail

Archief

ZOETERMEER - De A12 is het hele weekeinde tussen Zoetermeer en Bleiswijk in beide richtingen afgesloten. Er wordt een viaduct in de weg gelegd voor het toekomstige station Lansingerland-Zoetermeer. Bestemmingsverkeer naar Nootdorp en Zoetermeer is wel mogelijk. De wegafsluiting duurt tot maandagochtend 5:00 uur.

Op het viaduct krijgen fietsers, voetgangers en een halte voor RandstadRail een plek. Aan de zuidkant van het viaduct komt het treinstation Lansingerland-Zoetermeer en aan beide kanten komen bushaltes en een P+R-terrein met in totaal plek voor 700 auto’s.



Omleidingsroutes



* Verkeer vanuit Den Haag richting Gouda/Utrecht wordt vanaf knooppunt Prins Clausplein omgeleid via de A4 en N11 (Leiden) of via de A4, A13 en A20 (Rotterdam).



* Verkeer vanuit Gouda/Utrecht richting Den Haag wordt vanaf de A12 bij Bodegraven omgeleid via de N11 en A4 (Leiden) of vanaf knooppunt Gouwe via de A20, A13 en A4 (Rotterdam).



* Voor bestemmingsverkeer voor Zoetermeer en Bleiswijk blijft vanuit Gouda één rijstrook op de A12 open.