Opnieuw gezellig druk op Vuurwerkfestival Scheveningen

DEN HAAG - Japan heeft vrijdagavond het tweede weekend van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen afgetrapt. Daarna was België aan de beurt.

Japan zette eerder een spectaculaire show neer.Ook vrijdag waren er weer duizenden bezoekers. De HTM zette twee keer zoveel bussen in dan vorig jaar om de bezoekers naar huis te brengen.HTM directeur Bierman nam zelf plaats achter het stuurOp zaterdag mogen Portugal en Spanje hun vuurwerkkunsten laten zien.Voorafgaand aan de vuurwerkshow van Spanje wordt een minuut stilte in acht genomen. De wens van het team van Spanje is om daarna zijn geplande vuurwerkshow uit te voeren, aldus Isabel Benavent van het Spaanse team uit Valencia. Spanje probeert dit jaar de titel te prolongeren in de strijd om ‘Mooiste Landenvuurwerk’.