Dief beukt bejaarde dame expres omver tijdens achtervolging

Winkelcentrum Leidsenhage

LEIDSCHENDAM - Een winkeldief heeft vrijdagmiddag in winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam een bejaarde vrouw omver gelopen toen hij vluchtte voor agenten. Dat meldt de politie op Facebook.

Rond het middaguur pleegde de verdachte diefstal in de Blokker. De dief ging ervandoor toen hij de politie zag. Tijdens zijn vlucht beukte hij expres een bejaarde vrouw omver, zodat de politie de achtervolging zou staken.



De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de verdachte. Het gaat om een negroïde man met zwarte kleding, een zwarte rugtas, een zwarte pet en zwarte schoenen met witte zolen. De politie vraagt getuigen zich te melden.