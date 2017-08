Telefoonstoring KPN voorbij

Archieffoto Telefoon

DEN HAAG - KPN kampte zaterdag met een technische storing waardoor een deel van de abonnees met een alles-in-een-abonnement niet of moeilijk kunnen bellen of gebeld worden via de vaste lijn. Internet en televisie in datzelfde pakket werkten wel gewoon.

De oorzaak van de storing die vanaf zaterdagochtend 08.30 uur aan de gang was, is onbekend. De storing was in de loop van zaterdagmiddag verholpen. Zakelijke klanten hadden volgens een KPN-woordvoerder geen last van de storing.