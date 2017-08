Te water geraakte kleuter overleden

Foto: MediaTV

BODEGRAVEN - Het vijfjarige jongetje dat vrijdagavond in de Oude Rijn in Bodegraven viel, is in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt de politie. Het jochie had meer dan een half uur onder water gelegen.





Het jongetje is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en daar later overleden. Hoe het kind te water is geraakt, is nog niet bekend.

Meerdere duikteams van de brandweer werden ingezet om het jongetje te vinden. Ook agenten hebben in het water meegezocht. De brandweer heeft het kind uiteindelijk uit het water gehaald.