IN BEELD: Terug in de tijd tijdens Haags Historisch Festijn

DEN HAAG - Terug in de tijd in de binnenstad van Den Haag. Daar vond zaterdag het Haags Historisch Festijn plaats. Van de Graven van Holland in de dertiende eeuw tot het Koningshuis van nu; het kwam tot leven op het Binnenhof, langs de Hofvijver en in de Paleistuin. Een bijzonder gezicht.

