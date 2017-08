Westlandse bondscoach Sarina Wiegman gehuldigd in Naaldwijk

Een emotionele Sarina Wiegman houdt de beker omhoog. (Foto: ANP)

NAALDWIJK - Bondscoach van de Oranjevrouwen Sarina Wiegman is zaterdagmiddag gehuldigd in Naaldwijk. De van oorsprong Haagse en nu in Monster woonachtige Wiegman schreef eerder deze maand geschiedenis door met de 'Oranje Leeuwinnen' Europees kampioen voetbal te worden.







Onder grote belangstelling is de bondscoach op het Wilhelminaplein in het zonnetje gezet. Aanvoerster Mandy van den Berg werd afgelopen donderdagavond al gehuldigd in haar woonplaats Naaldwijk. Vanwege volle agenda's van beide kampioenen was het niet mogelijk om de huldiging op dezelfde dag plaats te laten vinden.Eerder liet de gemeente Westland nog weten dat er geen huldiging zou komen, maar nadat Westland Verstandig (WV), LPF Westland en GemeenteBelang Westland lieten weten zelf een huldiging te gaan organiseren, kwam de gemeente terug op dat besluit