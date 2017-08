14-jarige Amber uit Zoetermeer zwemt voor zieke oom

DEN HAAG - Waar andere tieners druk zijn met netflixen en gamen, is de 14-jarige Amber Bremmer uit Zoetermeer bezig om geld in te zamelen voor de spierziekte ALS. Haar oom heeft ALS en daarom wil ze meedoen met de Amsterdam City Swim op 3 september.

Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte. Amber wordt in hierin gesteund door haar gymleraar Jos de Frel. De twee gaan samen de City Swim zwemmen. Vorig jaar werd tijdens de vijfde editie van het evenement ruim 2 miljoen euro opgehaald.Inmiddels heeft Amber met haar actie al meer dan 1.700 euro binnengehaald en de teller loopt nog steeds. Een restaurant in Zoetermeer zal op zaterdag 26 augustus speciaal een collecte houden voor Amber.