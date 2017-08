Opstelling ADO: Kanon en Lorenzen krijgen de voorkeur in uitduel met AZ

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk voert zaterdagavond twee wijzingen door ten opzichte van de verloren seizoensouverture tegen FC Utrecht (0-3). Wilfried Kanon en Melvyn Lorenzen krijgen in het uitduel met AZ de voorkeur boven Bas Kuipers en Edouard Duplan.

Achterin vormen Kanon - die deze week na lang wachten eindelijk een contract heeft getekend - en Tom Beugelsdijk het centrale verdedigingsduo voor doelman Robert Zwinkels. De backposities worden wederom ingenomen door Tyronne Ebuehi en aanvoerder Aaron Meijers.Lorenzen staat op de linkervleugel geposteerd. De van Werder Bremen overgekomen Duitse Oegandees vormt een aanvalstrio met spits Bjorn Johnsen en rechtsbuiten Sheraldo Becker.Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Ouwejan; Til, Vejinovic, Van Overeem; Jahanbakhsh, Weghorst, Dos Santos.Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Gorter, Immers, Bakker; Becker, Johnsen, Lorenzen.Het eredivisieduel AZ - ADO Den Haag is zaterdagavond vanaf 19.45 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl en Pim Markering doen verslag vanuit het AFAS Stadion in Alkmaar. De wedstrijd is ook te volgen via Facebook Twitter en Instagram