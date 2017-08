ADO verliest van AZ na vroege rode kaart voor Kanon

DEN HAAG - Na twee wedstrijden in de eredivisie staat ADO Den Haag nog steeds met lege handen. Het uitduel met AZ ging zaterdagavond met 2-0 verloren. Breekpunt was de vroege rode kaart voor Wilfried Kanon, die binnen een half uur huilend het veld verliet.

De verdediger uit Ivoorkust, die eerder deze na lang wachten eindelijk een contract had getekend , veroorzaakte in de 28ste minuut een strafschop. Hij kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. De penalty werd benut door Wout Weghorst. Twintig minuten voor tijd maakte Guus Til er uit een hoekschop met het hoofd nog 2-0 van.Daarvoor kreeg AZ al enkele grote kansen om de voorsprong te vergroten. Joris van Overeem en invaller Levi Garcia lieten echter open schietkansen onbenut. De thuisploeg pakte zo in Alkmaar zijn eerste drie punten van het seizoen, terwijl ADO op nul blijft staan.AZ verscheen voor de warming-up in speciale shirts met een afbeelding van de talentvolle Calvin Stengs. De18-jarige vleugelspeler scheurde tegen PSV (3-2 verlies) zijn voorste kruisband af en komt dit seizoen niet meer in actie. ADO speelde voor het eerst in het 'derde' tenue: een geel shirt met groene kraag, groene broek en gele sokken.1-0 Weghorst (29', penalty), 2-0 Til (70')Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Ouwejan; Til, Vejinovic (Seuntjes, 76'), Van Overeem (Friday, 74'); Jahanbakhsh, Weghorst, Dos Santos (Garcia, 65').Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Gorter, Immers, Bakker; Becker (Duplan, 81'), Johnsen (Ladan, 83'), Lorenzen (Hooi, 57').Weghorst, Garcia (AZ), Meijers (ADO Den Haag)Kanon (ADO Den Haag, 28', 2x geel)Danny Makkelie12.749 (AFAS Stadion, Alkmaar)