Spanje wint weer Vuurwerkfestival Scheveningen; 340.000 bezoekers

Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De 38ste editie van het International Vuurwerkfestival Scheveningen is gewonnen door titelverdediger Spanje. Dat is door de Haagse wethouder Karsten Klein bekendgemaakt op de vierde en afsluitende avond. Het bezoekersrecord van twee jaar geleden is dit jaar niet gehaald. Er kwamen volgens de organisatie 340.000 mensen op het festival af.



Twee jaar geleden stond de teller na vier avonden op 400.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er volgens de organisatie zo'n 350.000 mensen op het festival af. BelgiëOndanks het niet al te mooie weer - regen en een vrij harde wind - was er zaterdag weer veel publiek op het vuurwerkfestival afgekomen. Portugal en Spanje, de winnaar van vorig jaar, sloten het festival af. Voordat Spanje aan de vuurwerkshow begon, werd het publiek gevraagd om een minuut stil te zijn om de slachtoffers van de aanslagen in Barcelona en Cambrils te herdenken.Bezoekers konden dit jaar via een app stemmen op hun favoriete vuurwerkshows. Maar de vakjury heeft nog altijd een even belangrijke stem als het publiek. België bemachtigde de tweede plaats, Nederland eindigde als derde.