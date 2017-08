Kanon boos op 'acteur' Vlaar: 'Ik wacht op je bij de return'

Wilfried Kanon is ontroostbaar nadat hij rood heeft gekregen. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Onbedoeld was Wilfried Kanon zaterdag de hoofdrolspeler van het duel tussen AZ en ADO Den Haag (2-0). Nog voordat er een halfuur was verstreken, werd hij door scheidsrechter Danny Makkelie van het veld gestuurd. Ontroostbaar was de Ivoriaan, die in tranen uitbarstte.







Na de wedstrijd maakte het verdriet plaats voor frustratie. Ron Vlaar, de AZ-verdediger die zijn val 'beloond' zag worden met de tweede gele kaart voor Kanon én een penalty, kreeg op Twitter en Instagram de volle laag. 'Ron Vlaar, je bent een acteur. Ik wacht op je bij de return', aldus de Ivoriaan, wiens bericht inmiddels is verwijderd.