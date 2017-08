Automobilist rijdt door na ongeluk met scooterrijder in Leiden

Na het ongeluk ging de automobilist er vandoor (Foto: AS Media)

LEIDEN - Een automobilist is zaterdagavond doorgereden na een ongeluk met een scooterrijder in Leiden. Daarbij is de scooterrijder gewondgeraakt.

Het ongeval gebeurde op de Doctor Lelylaan bij de Damlaan. De bestuurder van de auto zou op de Doctor Lelylaan vanaf de busbaan zijn gekomen toen hij de scooter aanreed. Daarna ging de automobilist er vandoor.