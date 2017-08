'Gebiedsverbod imam Fawaz is heksenjacht van de staat tegen andersdenkenden'

DEN HAAG - Het opleggen van een gebiedsverbod aan de omstreden imam Fawaz is 'een heksenjacht van de staat tegen eenieder die een andere mening heeft dan de doorsnee publieke opinie'. Dat stellen meerdere islamitische organisaties in een gezamenlijke verklaring. Voor Fawaz is de komende zes maanden de Haagse Schilderswijk en Transvaal verboden terrein omdat hij haat zou zaaien.

Minister Blok van Veiligheid en Justitie legde het gebiedsverbod vorige week op aan imam Fawaz . Volgens de minister en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) verkondigt de imam een 'intolerante boodschap'.De maatregel is opgelegd, mede op aandringen van burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. De imam zou namelijk gebedsdiensten houden in een islamitische boekenwinkel in de Cillierstraat in Den Haag, terwijl hem dat is verboden. Hij moet daar voor morgen mee stoppen, anders start de gemeente een juridische procedure tegen de stichting Qanitoen van Fawaz.De ondertekenaars van de verklaring vinden dat de overheid Fawaz monddood probeert te maken en hem van zijn vrijheden en rechten berooft 'Wij betreuren dan ook te moeten constateren dat hier sprake is van censuur en een selectieve anti-Islaam maatregel die niet enkel imam Fawaz treft, maar de Nederlandse moslim direct raakt in zijn vrijheden en rechten', schrijven zij.De verklaring is ondertekend door een aantal conservatieve moslimorganisaties waaronder stichting AlFitrah, stichting MoslimJongeren en de stichting El Tawheed Amsterdam. Maar ook de Haagse politieke partij Partij van de Eenheid (PvdE) en PvdE-fractievertegenwoordiger Arnoud van Doorn.Imam Fawaz is omstreden omdat hij is veroordeeld voor het sluiten van illegale islamitische huwelijken. Ook kwam hij in opspraak door het vervloeken van VVD-politica Ayaan Hirshi Ali en de vermoorde Theo van Gogh.