Auto gaat in vlammen op in Den Haag

De BMW is total loss door de brand (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een geparkeerde auto is zaterdagavond in vlammen opgegaan op de Van Musschenbroekstraat in Den Haag. De brandweer kwam ter plekke, maar kon niet voorkomen dat de BMW als verloren moet worden beschouwd.





Rond 22.45 uur kwam de melding van de autobrand bij de brandweer binnen. Volgens Regio15 ging een brandweerwagen van de nabij gelegen Laak-kazerne snel ter plaatse. Brandweermannen konden het vuur snel doven, maar de auto viel niet meer te redden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.