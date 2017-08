Weekoverzicht: Verdronken peuter in Bodegraven en sprookjeshuwelijk voor Dennis uit Lisse

Foto: MediaTV

DEN HAAG - Deze week kregen we het droevige nieuws dat een 5-jarig jongetje overleed nadat hij in de Oude Rijn in Bodegraven was gevallen. Een andere jongetje, een 3-jarige peuter uit Leiden, werd urenlang door zijn moeder alleen gelaten, tot ontzetting van politieagenten. Er was ook mooi nieuws: het sprookjeshuwelijk van Dennis uit Lisse met zijn Maleisische prinses.