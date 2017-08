Meisje (1) dat in sloot Hazerswoude-Dorp viel overleden

HAZERSWOUDE-DORP - De peuter die vrijdagmiddag in Hazerswoude-Dorp in een sloot viel, heeft dat niet overleefd. Het meisje (ruim 1 jaar oud) is overleden, zo bevestigt de politie zondag.

Het jonge meisje viel vrijdagmiddag in de sloot langs de Burgemeester Ten Heuvelhofweg in de sloot. Ze werd nog uit het water gehaald en vervolgens gereanimeerd. In kritieke toestand werd het kind naar het ziekenhuis gebracht.Het is de tweede peuter die in een tijdsbestek van amper twee dagen overlijdt. Zaterdag meldde de politie al dat de 5-jarige kleuter die vrijdagavond in Bodegraven in de Oude Rijn viel, is overleden. Het jongetje had meer dan een half uur onder water gelegen.