Jort Kelder: 'Johan de Witt verdient meer erkenning als groot staatsman'

DEN HAAG - De vereniging Vrienden van De Witt heeft zondag samen met Jort Kelder een krans gelegd bij het standbeeld van De Witt op de Plaats in Den Haag. Zij vinden dat de staatsman, die in 1672 gelyncht werd bij de Gevangenpoort, meer erkenning verdient. Ook werd het standbeeld van De Witt op de Plaats opnieuw onthuld.

De betekenis van Johan de Witt kan niet onderschat worden, vinden de Vrienden van De Witt. 'Ik ben echt fan van hem', zegt Jan van Dam namens de stichting. 'De manier waarop hij werkte was bijzonder. In een voor het land moeilijke situatie heeft hij door diplomatiek optreden heel veel voor elkaar gekregen.'Ook presentator en liefhebber van de vaderlandse geschiedenis Jort Kelder heeft bewondering voor de staatsman. 'De erkenning is voor hem wel laat gekomen', zegt hij. 'Het was een buitengewoon intelligente, ijverige en lucide figuur die niet alleen een goed politicus was, maar bijvoorbeeld ook de verzekeringswiskunde heeft uitgevonden.'Deze fijnzinnigheid staat in schril contrast met de manier waarop Johan de Witt en zijn broer Cornelis aan hun eind kwamen. Een opgehitste, woedende mensenmassa vermoordde de twee op brute wijze. Historici denken dat prins Willem III wel eens achter moord zou kunnen zitten, omdat hij door de broers De Witt beperkt was in zijn macht. Het is een van de zwartste bladzijden uit de vaderlandse geschiedenis.De herdenking was ook onderdeel van het Haags Historisch Festijn. Tijdens dit festival kon je het Den Haag van vroeger beleven op het Binnenhof, langs de Hofvijver en in de Paleistuin.