Politie zoekt getuigen van beroving pizzakoerier in Leidschendam

Foto: Archief

LEIDSCHENDAM - Een pizzakoerier is zaterdagavond in Leidschendam beroofd van zijn geld. Hij werd bestolen door twee jonge mannen. De politie is op zoek naar getuigen van de beroving.

De 17-jarige jongen was met zijn koeriersfiets onderweg nadat hij een bestelling had afgeleverd. Op het fietspad aan De Oude Bleijk bij Overgoo kwam hij twee mannen tegen. Ze versperden de weg en de bezorger viel. Nadat de twee geld hadden gestolen van de koerier, zijn ze samen op een fiets vertrokken.



De verdachten zijn volgens de politie zo'n 19 jaar oud en ze hebben een getinte huidskleur. Een van hen heeft een gezet postuur. Hij droeg een Gucci pet en had een zwart trainingspak aan. De tweede verdachte is mager. Van zijn kleding is alleen bekend dat hij een spijkerbroek droeg.