Arrestatieteam ingezet bij aanhouding verwarde man in Warmond

(Foto: Bart Kool)

WARMOND - In Warmond is een speciaal arrestatieteam van de politie ingezet om een verwarde man aan te houden. Bij zijn arrestatie werd een beanbag gebruikt, een soort munitie voor een vuurwapen die niet in het lichaam terecht komt. De man raakte volgens een woordvoerder van de politie niet gewond.

Bij de politie was een melding binnengekomen van een verwarde man die overlast veroorzaakte op de Van Duvenvoordestraat. Toen agenten op de plek van de melding aankwamen, ging de man zijn huis in. Uit de keuken pakte hij een mes.



Daarna heeft de politie een arrestatieteam laten komen, zegt een woordvoerder van de politie. Er werden ook onderhandelaars en honden ingezet. De man kwam vervolgens weer naar buiten. Het arrestatieteam gooide daarna de beanbag en de man kon worden aangehouden.



Politieafzetting



Om de aanhouding veilig te kunnen verrichten werd onder meer de Herenweg afgezet, meldt nieuwssite De Teyding. Het doorgaand verkeer in Warmond richting Leiden liep daardoor vast op een politieafzetting en moest keren.



Over de ideniteit van de man is nog niks bekend. Ook is niet duidelijk wat er met hem aan de hand was.