Politie waarschuwt weggebruikers: scholen beginnen weer

DEN HAAG - Maandagochtend beginnen overal in de regio de scholen weer. De politie waarschuwt dat er weer meer mensen op de weg zijn. 'Houd rekening met elkaar', schrijft de politie Kaag en Braassem op Twitter.

De ANWB meldt dat in de regio vanaf maandagochtend weer de 'gebruikelijke drukte' wordt verwacht op de weg omdat ook voor veel ouders de vakantie voorbij is. De afgelopen tijd was het rustiger. Ook trams en bussen rijden weer volgens de jaardienstregeling. Er reden de afgelopen weken minder trams vanwege de vakantie.Ook de treinen tussen Den Haag Centraal en Rotterdam rijden vanaf maandag ook weer . Er was de afgelopen dagen geen treinverkeer mogelijk vanwege werkzaamheden.Volgende week moeten ook jongeren in Zuid-Nederland weer naar School. In het noorden van het land duurt de vakantie nog tot 3 september.