Twee mensen in Kijkduin aangehouden wegens merkvervalsing

(Foto: Wijkagent Waldeck)

DEN HAAG - In Kijkduin zijn twee mensen aangehouden vanwege merkvervalsing. De politie heeft ook valse merkkleding in beslag genomen.

De mensen werden aangehouden op een Braderie in Kijkduin. Het is niet bekend om welke merken het gaat en wat de waarde van de kleding is.