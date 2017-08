West Wekker: De scholen gaan weer beginnen en wegwerkzaamheden

DEN HAAG - Goedemorgen! De regio komt weer in actie. Zo gaan duizenden kinderen weer naar school. Voor sommigen een spannende dag, omdat het hun eerste schooldag is op een nieuwe school. Dat geldt ook voor prinses Alexia, die voor het eerst naar de middelbare school gaat. Dit en meer lees je in de West Wekker van maandag 21 augustus.

Na zes weken vakantie is het weer tijd om naar school te gaan. De politie waarschuwt dat er weer meer mensen op de weg zijn. 'Houd rekening met elkaar', schrijft de politie. Uiteraard is Omroep West bij de eerste schooldag.Net als de kinderen gaan veel, gaat Den Haag ook weer aan de slag. Weggebruikers moeten de komende maanden rekening houden werkzaamheden, die weer worden hervat of gestart. Omroep West heeft de belangrijkste op een rijtje gezet.Afgelopen week was er op het traject in beide richtingen geen treinverkeer mogelijk vanwege werkzaamheden. Er zijn op het traject meer dan 6.000 dwarsliggers vervangen.De vereniging Vrienden van De Witt heeft zondag samen met Jort Kelder een krans gelegd bij het standbeeld van De Witt op de Plaats in Den Haag. Zij vinden dat de staatsman, die in 1672 gelyncht werd bij de Gevangenpoort, meer erkenning verdient. Ook werd het standbeeld van De Witt op de Plaats opnieuw onthuld.Er zijn meer wolken dan zondag en lokaal kan er een lichte bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden.