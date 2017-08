Politie houdt motorrijder aan na achtervolging

(Foto: Regio15)

RIJSWIJK - De politie heeft zondagavond met meerdere eenheden een motorrijder achtervolgd die op een gestolen voertuig zat, meldt nieuwssite Regio15. De bestuurder kon na enige tijd in een woning in Delft worden aangehouden. De motor is in beslag genomen.

Agenten zagen rond 21.00 uur in Rijswijk een motor die gestolen was. Toen ze de bestuurder van het voertuig een stopteken gaven, ging hij er vandoor.



De politie reed achter de motor aan, maar die ging zo snel dat de agenten hem uit het oog verloren. De bemanning van een politiehelikopter kon de bestuurder nog wel zien. Hij reed richting Delft. Na enige tijd verdween de motor in een huis. Daar is de motorrijder later aangehouden.



Ontwijken



Volgens Regio15 hebben veel mensen de achtervolging gezien. Sommigen konden de motorrijder maar net ontwijken.