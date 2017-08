Schietincident op de Zuidwal in Delft

Foto: Marofer

DELFT - Op de Zuidwal in Delft is maandagochtend een schietincident geweest. Vermoedelijk is er vanuit een auto in de lucht geschoten, meldt de politie aan Omroep West.

Het incident gebeurde rond 06.00 uur. De Zuidwal en het Asvest zijn vervolgens afgezet, zodat er gezocht kon worden naar hulzen. Rond 08.00 uur is de weg weer vrijgegeven. Er zijn geen hulzen gevonden. Er is dus geen bevestiging dat er echt is geschoten.