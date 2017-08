Duizend brugklassers krijgen smartphone

Foto: ANP

DEN HAAG - Duizend aankomende Haagse brugklassers die opgroeien in gezinnen met weinig geld krijgen een smartphone met toegang tot internet. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken overhandigt maandag de telefoons aan de eerste 250 kinderen.

Zonder internetverbinding en mobiele telefoon missen jongeren de aansluiting met de digitale samenleving, vinden de initiatiefnemers. Het project wordt onder meer gefinancierd door de gemeente Den Haag, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T-Mobile en Samsung.



Alle kinderen krijgen bij de uitreiking van de telefoons uitleg over verstandig mobiel gedrag zoals de risico's van sexting, verkeersveiligheid en het financieel verantwoord omgaan met de smartphone. Om ze te behoeden voor het maken van schulden via de mobiele telefoon, is het bellen naar het buitenland geblokkeerd evenals enkele betaalde sms-diensten.