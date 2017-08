TERUGKIJKEN: Vooruitblik nieuw amateurvoetbalseizoen

Westlandia-speler Mitchel Jacobs aan de bal (foto: Orange Pictures)

REGIO - We staan te trappelen. Die zomerstop duurt voor ons gevoel altijd net even te lang. Er is weer honger naar de bal. Aankomend weekend beginnen voor de amateurvoetbalclubs de competities weer. De afgelopen weken stonden in het teken van voorbereiden en Omroep West volgde dat op de voet.









Vanaf het nieuwe voetbalseizoen zijn de uitzendingen van TV West Sport op andere dagen te zien. In plaats van dat we op maandag terugkijken op het weekend, kijken we vanaf aanstaande vrijdag juist vooruit. De samenvattingen van de voetbalwedstrijden in de tweede en derde divisie verhuizen naar zondag, vanaf 20.00 uur. Direct na Studio Sport.



Radio West Sport blijft op de oude vertrouwde zaterdagmiddag. Presentator Bart Nolles houdt je samen met de verslaggevers langs de lijn op de hoogte van alle ontwikkelingen. Volg Omroep West Sport ook op Social Media:



Met al onze regionale voetbalclubs uit de tweede en derde divisie blikken we vooruit op het komende voetbaljaargang. Wat zijn de verwachtingen? Hoe staat het team ervoor? In drie kwartier ben je weer helemaal bij.Vanaf het nieuwe voetbalseizoen zijn de uitzendingen van TV West Sport op andere dagen te zien. In plaats van dat we op maandag terugkijken op het weekend, kijken we vanaf aanstaande vrijdag juist vooruit. De samenvattingen van de voetbalwedstrijden in de tweede en derde divisie verhuizen naar zondag, vanaf 20.00 uur. Direct na Studio Sport.Radio West Sport blijft op de oude vertrouwde zaterdagmiddag. Presentator Bart Nolles houdt je samen met de verslaggevers langs de lijn op de hoogte van alle ontwikkelingen. Volg Omroep West Sport ook op Social Media: Twitter Facebook en Instagram