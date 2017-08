Islamitische basisschool Leiden doelwit van anti-islam-beweging Pegida

LEIDEN - Een naar begin voor de leerlingen van de IBS Er-Risèlèh basisschool in Leiden. De islamitische basisschool is het doelwit geweest van een protestactie van Pegida. De school heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

In de nacht van zondag op maandag hebben sympathisanten van Pegida een hangslot om de voordeur van de school gedaan. Dat meldt Pegida Nederland op Twitter. Volgens Pegida hebben Leidenaren het slot om het toegangshek van de school gedaan. Bij het slot is een tekst gevoegd met daarbij een afbeelding van een doodshoofd.De tekst luidt: ‘De islam zorgt voor vreselijke aanslagen in Europa. Je moet het probleem bij de wortel aanpakken. Dat is ook het sluiten van islamitische scholen.’‘Hier zitten we natuurlijk niet op te wachten aan het begin van het schooljaar’, zegt een woordvoerder van de school. ‘We hebben geprobeerd het een beetje weg te houden bij de leerlingen, maar ze hebben natuurlijk wel gemerkt dat ze het fietsenhok niet in konden.’De leerlingen hebben bij binnenkomst allemaal een bloem gekregen, maar de school moest noodgedwongen de achteringang gebruiken om binnen te komen. ‘We zijn hier erg van geschrokken. Het is zorgwekkend, want je weet niet wat mensen in hun hoofd halen. Veel medewerkers voelen zich nu niet veilig, en we hebben nog geen politie zien surveilleren’, aldus de woordvoerder.De PvdA in Leiden spreekt op Twitter van een ‘misselijk makende actie van extreem rechtse losers’. De partij gaat schriftelijke vragen stellen aan het college B&W. 'We hebben natuurlijk al eerder wat incidenten gehad met een bekladding van een moskee en dreigbrieven die gestuurd zijn. Dus ik vind het belangrijk dat we hier als stad alert op blijven', aldus raadslid Abdelhak Jermoumi.