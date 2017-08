Kap van bijna 9000 bomen voor RijnlandRoute mag beginnen

LEIDEN - De 8.971 bomen die voor de toekomstige RijnlandRoute moeten wijken, mogen gekapt worden. Dat heeft de Raad van State maandagmiddag besloten.

De Raad van State oordeelt dat het college van Leiden alternatieven voor de bomenkap heeft onderzocht en dat deze niet mogelijk zijn. Ook hoeft de gemeente niet per boom te verantwoorden waarom hij gekapt gaat worden.Ook oordeelde de Raad van State dat de bestemmingsplannen voldoende ter inzage beschikbaar zijn geweest voor geïnteresseerden. De uitspraak die de Raad van State maandag gedaan heeft is een voorlopige. De bodemprocedure is nog in behandeling en daarin volgt een definitieve uitspraak.De wijkvereniging Stevenshof, een bewonersvereniging en de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland stapten naar de Raad van State om de kapvergunning die door de Gemeente Leiden is afgegeven te vernietigen. De organisaties vinden dat de aanleg van de weg veel schade aan de natuur aanricht.De tegenstanders verwijten de gemeente dat het beleid niet voldoende ingezien kon worden. Ook twijfelen zij of de kap van de bomen daadwerkelijk nodig is voor de aanleg van de weg. Ze eisten van het college dat per boom de kap verantwoord zou worden.Ook is het volgens de organisaties niet duidelijk of er naar alternatieven voor de bomenkap zijn gezocht en of op de langer termijn nieuwe bomen geplant zullen worden.In maart van dit jaar werd door de minister het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de RijnlandRoute. De weg moet vanaf 2022 de verbinding gaan vormen tussen de A4 en A44.