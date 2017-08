Eerste schooldag begonnen: 'Ik heb zin in geschiedenis!'

Eerste schooldag op OBS De Springplank Zoetermeer - foto: Hans Otte

DEN HAAG - 'Kijk, ik heb nieuwe schoenen', zegt een kind op het klimrek tegen een vriendje. 'En ik ben op vakantie geweest naar Frankrijk', zegt een ander. Het zijn de verhalen die iedereen toch even kwijt moet op de eerste schooldag na zes weken vakantie.

Op de Openbare Basisschool De Springplank in Zoetermeer gaan de deuren om kwart over acht open. Het is voor sommige kinderen en hun ouders nog wel even zoeken in welk lokaal zij dit jaar zitten. 'Welkom in groep 7', staat op het digitale bord. 'Laten we even doornemen waar alles staat', zegt de juf.



'Ze waren er wel aan toe, hoor', zegt een moeder als ze haar kroost aflevert. 'En anders ik wel', vult een vader aan. Maar je merkt dat de meeste kinderen het wel fijn vinden om weer naar school te gaan.



'In de vakantie zijn we ook naar Trier geweest', zegt één van hen. Daar hebben ze ook de Porta Nigra bekeken. 'Ja, dat is nog van de Romeinen. Ik heb zin in geschiedenis!'